A LPFP divulgou hoje os horários das quatro primeiras jornadas do campeonato, com destaque para o 'clássico' entre os 'leões', atuais campeões', e os 'dragões', que vencerem a Taça de Portugal.

Este será o segundo duelo entre as duas equipas na época 2024/25, já que se vão defrontar na Supertaça Cândido de Oliveira, no arranque da temporada, num jogo agendado para o dia 03 de agosto, em Aveiro.

Esta quarta ronda da I Liga vai arrancar no dia 30 de agosto, sexta-feira, com a visita do Benfica ao terreno do Moreirense.

