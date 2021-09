"A época velocipédica de Tom Dumoulin teve um final prematuro devido a um acidente num treino. O vice-campeão olímpico de contrarrelógio foi abalroado por um carro durante o treino de hoje. O holandês fraturou o pulso direito e será operado amanhã [sexta-feira] de manhã", pode ler-se na nota publicada no sítio oficial da formação holandesa.

A Jumbo-Visma detalha que o medalha de prata do 'crono' das últimas duas edições dos Jogos Olímpicos foi atingido por um carro que fazia uma manobra, tendo batido no capô antes de cair no chão.

"É uma grande deceção. A minha temporada acabou. Estou desiludido, porque estava num bom momento. Inclusive, no treino de hoje, senti-me realmente forte. Estava confiante de que poderia ter um mês muito bom", declarou o vencedor do Giro2017.

Dumoulin era um dos candidatos às medalhas no contrarrelógio nos próximos Mundiais de estrada, que decorrem entre 19 e 26 de setembro na região da Flandres, na Bélgica. Depois do Campeonato do Mundo, o holandês de 30 anos deveria cumprir "um programa italiano", que incluía a participação na Volta à Lombardia.

"Eram corridas que se adequam às minhas características, mas infelizmente não estarei lá este ano", lamentou.

O ano do ciclista da Jumbo-Visma foi bastante atribulado, com Dumoulin, desencantado com a modalidade, a fazer uma pausa na carreira no início da temporada, antes de regressar à estrada em junho, a tempo de se sagrar campeão nacional de contrarrelógio, naquela que foi a sua primeira vitória desde 2018.

