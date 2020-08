José Gonçalves terminou a tirada de 174,5 quilómetros, que ligou Carcassonne a Cap Découverte, integrado no pelotão da frente e com o mesmo tempo de Colbrelli, que venceu a etapa ao 'sprint', com o tempo de 4:22.23 horas.

O ciclista luso, que tinha sido 27.º colocado na primeira etapa, está agora no 37.º lugar da classificação geral, a 16 segundos do camisola amarela, o francês Bryan Coquard (B&B Hotels - Vital Concept), que hoje foi segundo colocado.

Coquard, que venceu a etapa inaugural, continua na liderança da prova que decorre até terça-feira, com mais dois segundos do que Sonny Colbrelli, que é segundo classificado.

