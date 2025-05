"Estou muito feliz, o objetivo era vencer a corrida. Infelizmente, não ganhei nenhuma etapa, mas estive sempre na frente. Estou muito feliz pela vitória, podemos estar orgulhosos da prestação [da equipa]", disse, pouco depois de subir ao pódio.

Almeida concluiu os 17,1 quilómetros em Genebra em 20.45 minutos, perdendo apenas para o belga Remco Evenepoel (Soudal QuickStep), campeão olímpico da especialidade, que foi vencedor em 20.33.

No terceiro lugar, a 18 segundos, ficou o italiano Alberto Bettiol (Astana), de fora das contas da geral, em que o luso acabou com 26 segundos de vantagem sobre o francês Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) e 41 face ao australiano Jay Vine, seu companheiro de equipa.

Hoje, confirmou o favoritismo no 'crono' depois de uma semana em que não conseguiu vencer nenhuma etapa mas foi conseguindo subir posições na geral sempre que a estrada endurecia, praticamente 'garantindo' o triunfo com o segundo lugar no sábado, na dura ascensão a Thyon 2000.

"Foi o dia certo. Para ser sincero, sofri um pouco a semana toda, não me senti a 100%. Mas dei o meu melhor e não desisti. Por vezes, é tudo devido à mentalidade. Estava muito confiante no meu contrarrelógio, sabia que tendo boas pernas teria a vantagem do meu lado", analisou.

Vencer esta corrida "é muito importante", assumiu, e selou um feito que, nos últimos anos, só esteve ao alcance dos três 'tubarões' do ciclismo mundial, o seu companheiro de equipa Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard e Primoz Roglic, que é vencer duas corridas por etapas seguidas do escalão WorldTour.

"Tenho dado sempre o meu melhor, mas por vezes não tenho tanta sorte, noutras outro ciclista está mais forte. Tenho sido segundo muitas vezes, mas [este ano] tenho tido sorte e tenho estado saudável", referiu.

Depois de a saúde o ter retirado várias chances, como uma Volta a Itália em que a covid-19 o afastou da rota do pódio, este ano, e empurrado pela "comunidade portuguesa massiva" na Suíça, celebrou nova vitória, antes das férias e de voltar, para a Volta a Suíça, a caminho do Tour.

Após ter vencido a Volta ao País Basco, em abril, o ciclista luso de 26 anos, natural de A-dos-Francos (Caldas da Rainha), conquistou uma segunda corrida WorldTour seguida, numa época 2025 em que venceu duas etapas na prova basca e, antes, uma das tiradas do Paris-Nice.

Este triunfo, o 18.º da carreira como profissional, junta-se à 'Itzulia' deste ano e à Volta ao Luxemburgo e à Volta à Polónia, ambas em 2021, como vitórias em provas por etapas -- para João Almeida, segue-se a Volta à Suíça, em junho, em que foi segundo em 2024, antes da Volta a França.

Estas duas vitórias seguidas deixam-no, ainda, como campeão de duas das sete principais provas por etapas do calendário velocipédico mundial, na qual se inserem, além das Voltas a França, Itália e Espanha, também o Paris-Nice, o Tirreno-Adriático, a Volta à Catalunha, o Critério do Dauphiné e a Volta à Suíça, esta última o próximo objetivo do português.

É a melhor fase da carreira do jovem que se mostrou ao mundo ao liderar a Volta a Itália durante 15 dias, em 2020, que venceu a Volta a Polónia e a Volta ao Luxemburgo em 2021, que não tinha fama de ciclista de ataque e que este ano mostrou outra cara, para adicionar triunfos a uma etapa na Volta a Itália de 2023 e duas na Volta à Suíça do ano passado.

Este ano, o terceiro classificado do Giro2023 já tinha sido segundo na geral da Volta ao Algarve, atrás do bicampeão do Tour (2022 e 2023) Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), e na Volta à Comunidade Valenciana.

No final de contas da Volta à Romandia, Ivo Oliveira (UAE Emirates) foi 66.º, tendo começado a prova com um segundo lugar por centésimos no prólogo, e Nelson Oliveira (Movistar) 76.º.

