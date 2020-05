Ulissi, de 30 anos, vencedor de seis etapas na Volta a Itália, terminou, já este ano, o Tour Down Under no segundo lugar e a Volta aos Emirados Árabes Unidos na nona posição.

"Estou muito contente por ter renovado o contrato. Faço parte da equipa há muitos anos, tantos que já se tornou na minha segunda família. Espero continuar a fazer parte do projeto nas próximas temporadas, dando sempre 100%", afirmou o corredor italiano, citado pela equipa dos Emirados Árabes Unidos.

JP // RPC

Lusa/Fim