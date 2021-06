"O jogador foi transferido para um hospital e está estável. Depois de crise médica envolvendo Christian Eriksen, da Dinamarca, uma reunião de crise foi efetuada envolvendo as duas seleções e os oficiais do encontro e uma decisão será comunicado as 19:45 (18:45 horas de Lisboa", explicou a UEFA, em comunicado.

O encontro entre Dinamarca de Finlândia, da primeira jornada do Grupo B, foi interrompido aos minutos 43, depois do médio Christian Eriksen ter caído inanimado do relvado.

O jogador do Inter Milão, de 29 anos, recebeu assistência médica no relvado e, pelas imagens, foram efetuadas tentativas de reanimação.

O árbitro inglês Anthony Taylor acabou por apitar para o intervalo e, após cerca de 10 minutos a receber assistência, Eriksen abandonou o relvado de maca, rodeado pelos restantes jogadores, visivelmente abalados e consternados com a situação.

Entretanto, a UEFA anunciou que o encontro foi suspenso.

O encontro estava empatado a zero na altura da interrupção

