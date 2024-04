Em Stamford Bridge, o internacional inglês, de apenas 21 anos, marcou aos 13, 18, 29 e 64 minutos, o último de grande penalidade, e igualou o norueguês Haaland, seu antigo colega de equipa no Manchester City, no topo dos melhores marcadores da Premier League, com 20 golos.

Palmer, que leva um total de 23 golos e 13 assistências pelos 'blues' em todas as provas, tornou-se igualmente no primeiro jogador do Chelsea a marcar em sete jogos seguidos disputados no estádio do clube londrino.

O jogador formado no Manchester City leva também nove golos nos últimos quatro jogos disputados na Liga inglesa.

O senegalês Jackson, aos 44 minutos, e Gilchrist, aos 90, também contribuíram para a goleada do Chelsea, que mesmo assim segue num desapontante nono lugar, com 47 pontos, a 16 do acesso à Liga dos Campeões, o grande objetivo da temporada.

Nos instantes iniciais da partida que fechou a ronda, Beto, que foi titular, falhou grande oportunidade para o Everton, com André Gomes a ser lançado na formação da Liverpool no arranque da segunda parte.

O Everton, um histórico do futebol inglês, volta a ter uma temporada de sofrimento (em 2022/23 alcançou a manutenção apenas na última jornada) e ocupa o 16.º lugar com 27 pontos, apenas dois acima da zona proibida.

LG // AMG

Lusa/Fim