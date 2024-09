Leclerc, que apostou em fazer apenas uma paragem nas boxes, contra as duas dos restantes adversários, completou as 53 voltas em 1:14.40,727 horas, batendo o australiano Oscar Piastri (McLaren) por 2,664 segundos, com o britânico Lando Norris (McLaren) em terceiro, a 6,153 segundos.

"É incrível. Pensei que da segunda vez não seria tão especial como na primeira, mas foi como em 2019. Estas são as duas corridas mais importantes da temporada e consegui vencê-las", exultou Leclerc, que somou hoje o segundo triunfo da temporada, depois de já ter ganho o GP do Mónaco, em maio.

Esta foi a sexta vitória da carreira do monegasco, segundo em Itália, onde já vencera em 2019.

A estratégia apanhou os adversários desprevenidos, pois o piloto da Ferrari, que partiu do quarto lugar da grelha, parou logo na volta 15, conseguindo poupar o segundo jogo de pneus até final.

"Dói, não vou mentir. Havia muitas incógnitas antes da corrida. Uma só paragem era muito arriscado, mas, afinal, mostrou ser o melhor. Hoje escolhemos mal e tive um papel importante nisso", lamentou Oscar Piastri, que falhou a segunda vitória da carreira.

O australiano ainda fez um ataque nas últimas voltas, recuperando nove dos 11 segundos que tinha de atraso para Leclerc nas últimas nove voltas, mas o esforço foi insuficiente para desafiar a estratégia da Ferrari.

Os dois McLaren pareciam ser os favoritos à partida. Lando Norris, que largou da 'pole position', aguentou a liderança, mas viu o companheiro de equipa atacar logo na primeira variante, apesar de ser o britânico quem está em melhor posição para desafiar o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) na luta pelo título mundial.

"Se tivesse travado um metro mais tarde, tínhamos chocado. Com as limitações que tínhamos, foi o resultado possível. O Oscar fez um bom trabalho, passou-me, mereceu", frisou Lando Norris.

Num dia em que Max Verstappen sentiu muitas dificuldades com o equilíbrio do seu monolugar e em que ainda perdeu segundos preciosos com um problema na primeira paragem nas boxes, a McLaren não conseguiu capitalizar a superioridade evidenciada no resto do fim de semana.

O neerlandês foi sexto classificado, a mais de 37 segundos do vencedor e a 15 do quinto classificado, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes).

Desta forma, o terceiro lugar de Lando Norris, que ainda somou um ponto extra por ter feito a melhor volta da corrida, permitiu ao britânico recuperar apenas oito pontos no campeonato.

Assim, Verstappen mantém o comando, com 303 pontos, mais 62 do que Norris, que tem 241.

Ao rubro está o Mundial de Construtores, com a Red Bull a segurar a liderança por oito pontos. Tem 446 contra os 438 da McLaren, que é segunda, enquanto a Ferrari é terceira, com 407.

A próxima ronda será dentro de duas semanas, no Azerbaijão.

