"O Moreirense tem mais pressão pontual e nós, perante os nossos adeptos, queremos vencer e temos de assumir o favoritismo. Se vencermos, não fica nada resolvido matematicamente. No futebol tudo é possível, por isso, o mais importante é pensar jogo a jogo. Foi esse o nosso pensamento quando chegámos e a equipa estava na parte de baixo da tabela, pensar jogo a jogo, criando confiança e uma ideia de jogo", disse César Peixoto, na antevisão ao jogo de domingo.

O técnico quer muito ser o 'pai' da permanência do Paços, reconhecendo que a equipa está numa "posição mais confortável" e até existem "boas perspetivas de fazer um bom final de época", mas fez questão de dizer que esse dia ainda está longe.

"Vamos entrar em todos os campos para vencer, mas ainda faltam muitos jogos. Se os 33 pontos chegam, isso não conta, porque o que conta é o jogo seguinte, sem olhar a uma barreira pontual", insistiu.

César Peixoto estreou-se como técnico na I Liga no Moreirense, na época passada, e deixou elogios ao adversário, a quem reconheceu qualidade.

"Já passei por aquela casa, conheço bem a equipa do Moreirense e os jogadores, com caráter, e sei a forma como vão abordar este jogo. Vêm cá com coragem e vontade de vencer, mas vão encontrar uma equipa confiante, bem organizada, que quer dominar e ganhar. O Moreirense tem qualidade para estar mais acima, não tem corrido tão bem, mas tem qualidade para mais", referiu.

O técnico voltou ao Paços para explicar as suas opções, vincando que não dá nada a ninguém: "Os que entram têm aproveitado e os que estão a jogar vão acrescentando qualidade. É nessa perspetiva que valorizamos. O Nuno Lima merece a oportunidade que lhe dou e as garantias são dadas durante a semana".

Para César Peixoto, "os melhores jogadores cabem sempre", não se colocando a questão da compatibilidade. Foi assim que se referiu à coexistência no 'onze' de Matchoi e Gaitán.

"Vão jogar, de certeza, juntos até ao final da época. Com o Gaitán, temos tido o cuidado de gerir a sua utilização, mas ele tem uma qualidade superlativa que nos pode ajudar", concluiu.

Jorge Silva, Flávio Ramos, João Vigário e Koffi são os ausentes confirmados no Paços, por lesão.

Na tabela, o Paços de Ferreira é nono, com 30 pontos, enquanto o Moreirense ocupa o 17.º e penúltimo lugar, em zona de descida, com 20.

As duas equipas defrontam-se no Estádio Capital do Móvel, no domingo, às 15:30, num jogo que terá arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

