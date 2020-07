O extremo argentino, que foi titular nos últimos quatro jogos dos 'encarnados' no campeonato, está a contas com um traumatismo no pé esquerdo, de acordo com o boletim clínico divulgado pelo clube da Luz.

Além de Cervi, as 'águias' continuam sem poder contar com o lateral esquerdo Grimaldo e o médio Taarabt, ambos a recuperarem de lesão, enquanto o alemão Julian Weigl vai cumprir um jogo de castigo e também falha a deslocação à Vila das Aves.

Face a estas ausências, o treinador Nélson Veríssimo chamou o médio Paulo Bernardo e o avançado Gonçalo Ramos, dois jovens que passaram a integrar o plantel principal desde a retoma das competições.

O Benfica, com 71 pontos e com o segundo lugar assegurado, joga no terreno do já despromovido Desportivo das Aves, último colocado, na terça-feira, a partir das 21:15, numa partida que será dirigida pelo árbitro António Nobre, da Associação de Futebol (AF) de Leiria.

Lista de 22 convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos, Zlobin e Svilar.

- Defesas: André Almeida, Tomás Tavares, Rúben Dias, Jardel, Ferro e Nuno Tavares.

- Médios: Samaris, Florentino, Gabriel, Paulo Bernardo, Pizzi, Chiquinho, Rafa e Zivkovic.

- Avançados: Jota, Gonçalo Ramos, Dyego Sousa, Vinícius e Seferovic.

MO // PFO

Lusa/Fim