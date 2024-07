Eram 19:21 quando os primeiros jogadores saíram do Aeroporto Humberto Delgado, depois de um ligeiro atraso do voo, que partiu da cidade alemã de Münster, e com as pessoas a aguardarem muito tempo para poderem ver alguns dos futebolistas lusos.

Apenas 18 dos 26 convocados fizeram a viagem, uma vez que o defesa Diogo Dalot, os médios João Palhinha, Rúben Neves, Vitinha, Matheus Nunes e Bruno Fernandes e os avançados Diogo Jota e Cristiano Ronaldo apanharam voos para outras paragens diretamente da Alemanha.

No entanto, também Diogo Costa, Danilo Pereira e Rafael Leão não compareceram na saída da comitiva, apanhando outros voos já em Lisboa, com Nélson Semedo e Pepe a saírem, mas a reentrarem pouco depois para fazerem a mesma coisa dos seus colegas.

Ninguém falou aos jornalistas presentes no local e a maior parte dos jogadores entrou diretamente no autocarro ou nos carros privados que alguns tinham à sua espera, à exceção dos defesas João Cancelo, Pepe e Rúben Dias, do médio Bernardo Silva e do selecionador Roberto Martínez, que estiveram largos minutos a dar autógrafos e a tirar fotografias.

O autocarro saiu do aeroporto às 19:35, 14 minutos depois da saída da comitiva, em direção à Cidade do Futebol, em Oeiras, debaixo de aplausos das pessoas presentes no local, que chegaram a entoar 'A Portuguesa' antes da saída da formação das 'quinas'.

Portugal foi afastado na sexta-feira nos quartos de final do Campeonato da Europa de futebol de 2024, ao perder com a França por 5-3, no desempate por penáltis, após 120 minutos sem golos, em Hamburgo, na Alemanha.

No desempate do segundo jogo dos 'quartos', apenas João Félix falhou, enquanto os gauleses marcaram todos, pelo que estão pela sexta vez, em 11 presenças, no 'top 4', em busca do terceiro título, depois das vitórias de 1984 e 2000.

