Casper Ruud é o próximo adversário de Nuno Borges em Roland Garros

Paris, 26 mai 2025 (Lusa) -- O tenista norueguês Casper Ruud, finalista em 2022 e 2023, vai ser o próximo adversário do português Nuno Borges em Roland Garros, depois de afastar o espanhol Albert Ramos-Vinolas na primeira ronda do torneio do Grand Slam.