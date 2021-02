Os bracarenses perderam, em casa, com os italianos orientados por Paulo Fonseca por 2-0, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa e, três dias depois, recebem os tondelenses para o campeonato, na 20.ª jornada da I Liga.

"Tem sido uma constante, o 'chip' já deve estar desgastado, porque está sempre em mudança. Agora mudamos para o 'chip' da I Liga e o foco está todo no jogo com o Tondela. A equipa está confiante, saiu inteira do jogo com a Roma", disse o treinador à televisão do clube.

Carlos Carvalhal considerou que "a equipa saiu do jogo reforçada animicamente, apesar da derrota" com os romanos.

"A equipa percebeu que, com 10, teve uma prestação muito positiva, muito agarrada e muito firme. É um indicador muito positivo desse jogo, que vamos transportar para o jogo de amanhã [domingo]. Vamos fazer de tudo para vencer o Tondela", disse.

O treinador defendeu que o Tondela é "uma equipa organizada e que pratica um bom futebol", mas frisou "acreditar que o Sporting de Braga vai estar forte".

"A equipa vai reagir às adversidades do último jogo, temos feito isso sempre e estou confiante que vamos fazer um bom jogo contra um adversário difícil. Estamos bem, positivos e vamos lutar muito pelos três pontos amanhã [domingo]", afirmou.

O técnico quer os seus jogadores com "um foco muito grande" no jogo de forma a "perceber quais são os pontos fortes do adversário".

"O Tondela tem jogadores rápidos, pratica um futebol positivo. Estamos apostados em explorar algumas fragilidades que o adversário tem para conseguirmos ganhar. A preparação para o jogo é curta, mas é muito direcionada para o que temos de fazer. Vamos estar muito ativos e muito positivos no jogo", disse.

Sequeira, castigado, é baixa certa, juntando-se aos lesionados Rui Fonte, Moura, Iuri Medeiros, David Carmo e Castro.

Sporting de Braga, terceiro classificado, com 40 pontos, e Tondela, 12.º, com 21, defrontam-se a partir das 18:00 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que será arbitrado por Tiago Martins, da associação de Lisboa.

GYS // AMG

Lusa/Fim