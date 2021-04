Carlos Nascimento não integra comitiva de 11 atletas ao Mundial de estafetas de Chorzów

A seleção portuguesa de estafetas, sem Carlos Nascimento, estará representada no World Athletics Relays, um campeonato do mundo para 4x100 m, 4x200 m, 4x400 m e 2x2x400 m, com 11 atletas, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).