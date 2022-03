Carlos Nascimento foi quarto na quarta série da distância mais curta dos Mundiais 'indoor', falhando os três lugares de apuramento direto, mas assegurou a qualificação, com o mesmo registo dos outros dois repescados: Stephen Abosi, do Botswana, e Andrew Robertson, da Grã Bretanha.

As semifinais dos 60 metros estão marcadas para as 18:40 locais (17:40 em Lisboa), com a final marcada para as 21:20 (20:20).

JP/NFO // JP

Lusa/Fim