O técnico destacou três jogos europeus de "elevadíssima intensidade e importância para o clube", com o Servette, na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, e com o Rapid Viena, no play-off, em que a equipa "teve um desempenho muitíssimo bom", para "concluir" que o Sporting de Braga "está preparado para qualquer desafio".

"Com um respeito muito grande pelo Vitória, com humildade e trabalho, vamos jogar para ganhar", assegurou na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Ambas as equipas já fizeram 10 jogos oficiais esta época, quatro no campeonato e seis nas fases preliminares da Liga Europa (os bracarenses) e Liga Conferência (os vimaranenses).

O Sporting de Braga segue invicto (seis vitórias e quatro empates, 18 golos marcados e seis sofridos), ao contrário do Vitória de Guimarães, que conta com uma derrota, única exceção a um percurso quase todo vitorioso (nove triunfos, 21 golos marcados e apenas dois sofridos).

O treinador revelou que Niakaté, Zalazar e Bruma estão recuperados das respetivas lesões e convocados para domingo - "posso garantir que estamos muito fortes, [esses três] são jogadores que acrescentam" - e não quis tecer comentários nem fazer destaques sobre a equipa do Vitória de Guimarães.

"Estou tão focado na minha equipa que não quero falar mais do que isso. Tivemos notícias espetaculares durante a semana [recuperação de jogadores lesionados], estamos muito concentrados, o foco é total em nós e sentimos que, nos momentos difíceis, a equipa consegue dar uma boa resposta", disse.

Sendo um clássico entre clubes de cidades vizinhas, com uma grande rivalidade muito forte entre ambos, Carlos Carvalhal assumiu, destacando a sua condição de adepto, que este é um jogo especial também para si.

"Isso é o mesmo que perguntar a um bracarense se o jogo é especial. Eu sou mais um dos cerca de 15 mil adeptos que vão estar na bancada", garantiu.

O técnico defendeu que o mote para domingo é a união entre equipa e adeptos e que o Sporting de Braga "prefere jogar do que falar".

"Somos uma equipa difícil de ser batida, em casa ou fora, somos uma equipa poderosa pela capacidade dos seus jogadores e do seu coletivo e pelo ambiente exterior fantástico no estádio", destacou.

Questionado sobre se o reajustamento no plantel lhe dá mais garantias de que a equipa pode bater-se de forma mais consistente com Sporting, Benfica e FC Porto, o treinador notou que o campeonato "não é feito com os três 'grandes', mas com as equipas todas".

"Sinto que tenho uma equipa que pode competir com qualquer equipa, na Liga Europa ou nas competições internas. Temos uma equipa competitiva, temos mais opções, podemos fazer mais alternância, o que foi quase impossível até aqui em função das lesões e dos jogadores que estavam na porta de saída", analisou.

Carvalhal assumiu estar "muito satisfeito" com o mercado feito pelo clube desde que chegou ao comando técnico da equipa.

"Equilibrámos o plantel, os reforços são realmente reforços, vieram para acrescentar, estou híper satisfeito", disse, notando que "uns estão mais à frente na sua preparação e mais adaptados do que outros a uma realidade nova".

Robson Bambu e João Moutinho são os únicos indisponíveis, por lesão.

Sporting de Braga, sexto classificado, com oito pontos, e Vitória de Guimarães, quinto, com nove, defrontam-se a partir das 20:30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, em jogo que será arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.

