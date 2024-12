Os minhotos vêm de três vitórias seguidas, para o campeonato, Liga Europa e Taça de Portugal, e o treinador frisou que este percurso "significa trabalho e uma dedicação e um empenho muito grande dos jogadores".

"Têm tudo uma atitude fantástica no dia-a-dia, a equipa tem vindo a evoluir e a melhorar. Mas, como já tinha dito antes, não está tudo perfeito, ainda cometemos erros e há coisas para melhorar", notou na conferência de imprensa de antevisão da receção aos estorilistas.

Carlos Carvalhal anteviu "dificuldades" para sexta-feira dadas as mudanças de sistema do adversário no último jogo, no triunfo caseiro sobre o Famalicão (2-1), passando a jogar num 3x4x3.

"Creio que se reencontrou, os jogadores estão confortáveis, a equipa fez um jogo excelente com o Famalicão, que é uma das boas equipas do campeonato, venceu de forma convincente. Mas, terá do outro lado um Braga moralizado, que está em crescendo, a jogar em casa, com o apoio dos seus adeptos, e esperamos que amanhã [sexta-feira] dê nota dessa evolução", disse.

Os bracarenses mantiveram inviolável a sua baliza nos últimos três encontros o que, para o técnico, quer dizer que a equipa está mais "equilibrada", mas tem ainda "muita margem de evolução".

Carlos Carvalhal repetiu no terreno do AVS, na última jornada (vitória por 1-0) a equipa inicial pela terceira vez, o que não significa que tenha encontrado um 'onze' base até porque "a equipa continua num ciclo competitivo muito denso", acrescentando que poderá mesmo haver alterações na sexta-feira.

"Ainda agora o presidente do Galatasaray [da Turquia] mostrou-se indignado por a equipa não ter jogado na segunda-feira a pedido deles e empataram 2-2, em casa. Não adianta criar um tabu: uma equipa não está recuperada se jogar 72 horas depois [do último jogo]. Até pode ganhar, mas não está recuperada e reforço isto depois de uma vitória, porque se falasse depois de uma derrota diziam que me estava a desculpar", disse.

O treinador explicou ainda a evolução da equipa, nomeadamente na diminuição de "erros infantis", como lhes chamou recentemente.

"A grandeza do Sporting de Braga, por si só, faz esse trabalho. Vieram muitos jogadores de campeonatos diferentes, de equipas que jogam uma vez por semana e em que empatar, perder ou ganhar não é nenhum drama e, de repente, vários jogadores estão num contexto em que a exigência é máxima e é difícil de habituarem-se a isso", disse.

Por vezes, continuou, a consciencialização disso "passa por perder um jogo e sentir o drama dentro do clube, os companheiros que estão aqui há mais tempo de rastos e revoltados e os adeptos insatisfeitos e a dar umas palmadas no autocarro".

"A vontade de ganhar hoje não é a mesma de quando cá cheguei, e não é uma crítica para ninguém, já aprenderam que aqui joga-se sempre para ganhar", reforçou.

Paulo Oliveira e Zalazar estão recuperados das respetivas lesões e podem ser opção e o treinador revelou ainda que não há nenhum jogador lesionado, "o que é fantástico", disse.

Sporting de Braga, quinto classificado, com 23 pontos, e Estoril Praia, 11.º, com 13, defrontam-se a partir das 20:15 de sexta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Bruno Vieira, da associação de Lisboa.

