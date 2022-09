"Não se ganha no primeiro minuto, nem se perde no último. Será um jogo extremamente difícil, mas preparámo-nos bem. Sabemos que o Atlético de Madrid defende muito ao longo dos anos e tem as linhas muito baixas [no campo] para poder explorar o contra-ataque", vincou o defesa e 'capitão' dos 'azuis e brancos', em conferência de imprensa.

O FC Porto, vencedor da competição em 1986/87 e 2003/04, visita o Atlético de Madrid, na quarta-feira, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio Metropolitano, em Madrid, em jogo da jornada inaugural do Grupo B, com arbitragem do polaco Szymon Marciniak.

"Sinto a equipa bem e motivada. Estes jogos são de extrema exigência e sabemos da responsabilidade de poder vestir esta camisola do FC Porto numa prova tão importante. Espero que todos possamos estar ao nível da exigência do clube e façamos aquilo que o 'mister' nos tem pedido", agregou Pepe, falando ao lado do treinador Sérgio Conceição.

Os 'colchoneros', do internacional português João Félix, foram mesmo os 'carrascos' dos campeões nacionais na edição 2021/22 da principal competição europeia de clubes, ao finalizarem o Grupo B com um triunfo (3-1) no Estádio no Dragão, no Porto, na sexta e última jornada, já depois de um empate sem golos (0-0) em Madrid, na ronda inaugural.

"O empate pode ser positivo para alguns, mas não para nós, porque trabalhamos sempre com o intuito de vencer. Na verdade, foi por um detalhe que não ganhámos aqui no ano passado. Seguramente, este jogo vai ser diferente. Espero que todos estejam bem para que não se cometa nenhum erro que nos possa prejudicar como há um ano", observou.

Pepe aludia ao jogo disputado em Madrid em 15 de setembro de 2021, quando o árbitro romeno Ovidiu Hategan recorreu ao videoárbitro (VAR) para invalidar um golo de Mehdi Taremi, aos 80 minutos, por causa de um alegado toque na bola com a mão do iraniano.

"As diferenças não são muitas. É verdade que saíram alguns jogadores dos dois clubes, mas a ideia mantém-se. Quem for a jogo amanhã [quarta-feira] é que vai mudar, assim como o jogo ditará um comportamento diferente do que ocorreu no ano passado", notou.

Já em 07 de dezembro de 2021, numa partida assinalada pelas expulsões do madrileno Yannick Carrasco e do portista Wendell, os golos de Antoine Griezmann, Ángel Correa e Rodrigo de Paul, contra um de Sérgio Oliveira, de penálti, garantiram o acesso do 'Atleti' aos oitavos de final da Liga dos Campeões, relegando os 'dragões' para a Liga Europa.

"Perdemos essa qualificação nos últimos minutos do duelo em Portugal. Se calhar, por alguma falta de maturidade da nossa parte, porque estávamos bem e competitivos. Olhando aos dois jogos, o segundo jogo seria completamente diferente se tivéssemos vencido o primeiro", considerou Pepe, totalista nos seis jogos do FC Porto em 2022/23.

O defesa internacional português, de 39 anos, prepara-se para cumprir a 110.ª partida na elite continental, após 59 vitórias, 20 empates e 30 derrotas, para um acumulado de 17 participações, entre os 'dragões', os espanhóis do Real Madrid e os turcos do Besiktas.

"Saboreio como se fosse o primeiro jogo. Sinto-me privilegiado por entrar no [centro de estágios do] Olival, competir com os colegas [de equipa] e fazer o que mais gosto. É sempre extremamente especial para mim", assumiu o detentor de três títulos europeus (2013/14, 2015/16, 2016/17), todos arrebatados durante a passagem pelos 'merengues'.

Pepe deve estar acompanhado no eixo defensivo pelo reforço David Carmo, que nunca participou na Liga dos Campeões, repetindo uma dupla estreada pelo conjunto de Sérgio Conceição na vitória ante o Gil Vicente (2-0), no sábado, para a quinta jornada da I Liga.

"O David Carmo cumpriu um bom trabalho no Sporting de Braga, foi à seleção nacional e teve o seu tempo no último jogo. Tem de se habituar à exigência de um clube como o FC Porto, o que é difícil. É deixar que faça o seu percurso para que tenha êxitos", finalizou.

RYTF // AMG

Lusa/Fim