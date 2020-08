"Vou completar 10 anos nas estruturas de Jim Ochowicz [diretor desportivo da CCC] e abraçar um novo desafio", afirmou Van Avermaet, de 35 anos, que se estreou na elite do ciclismo mundial em 2007.

O belga conquistou a medalha de ouro na prova de fundo de ciclismo de estrada no Rio2016 e venceu a Paris-Roubaix em 2017, num historial que conta ainda com vitórias em duas etapas da Volta a França, em 2015 e 2016.

"A perspetiva de trabalhar com o meu amigo Oliver Naesen [corredor da AG2R], com o objetivo de vencer clássicas, é particularmente entusiasmante. O meu objetivo é o mesmo de sempre: vencer corridas como a Volta a Flandres ou Paris-Roubaix, etapas do Tour ou vestir a camisola amarela", explicou Van Avermaet.

A AG2R anunciou também a contratação do suíço Michaël Schär, de 33 anos, também nas próximas três temporadas, depois de já ter assegurado os belgas Stan Dewuf e Gijs Van Hoecke.

