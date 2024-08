Ainda na primeira parte, os 'citizens' colocaram-se na frente, com o goleador norueguês a aparecer no meio da área contrária, aos 18 minutos, após desvio subtil de Bernardo Silva, e a fazer o primeiro golo.

Bernardo Silva teve honras neste regresso, ao ser considerado o homem do jogo, num duelo com vários portugueses em campo.

Do lado do City, além de Bernardo, Rúben Dias foi titular e Matheus Nunes esteve no banco, enquanto, no Chelsea, o reforço Pedro Neto (ex-Wolverhampton) entrou aos 58 minutos e Renato Veiga aos 80.

A equipa de Pep Guardiola confirmou a vitória muito perto do final, com Mateo Kovacic a furar pelo meio, numa iniciativa individual, e a fazer o 2-0, que não comemorou por marcar àquele que foi o seu clube durante cinco épocas, até 2022/23.

O triunfo do Manchester City na ronda inaugural da 'Premier' junta-se aos dos também candidatos ao título Arsenal (casa com o Wolverhampton, 2-0) e Liverpool (fora com o Ipswich, 2-0), mas também Manchester United (casa com o Fulham, 1-0).

A primeira jornada ainda teve hoje em campo o Brentford diante do Crystal Palace, com a equipa da casa, que teve Fábio Carvalho nos últimos minutos, a vencer por 2-1.

Na segunda-feira, a ronda fica concluída com o jogo entre o regressado Leicester e o Tottenham (20:00).

RPM // VR

Lusa/Fim