Os húngaros, que haviam perdido por 3-0 com Portugal, com três golos sofridos na parte final, estiveram a vencer, com um tento de Attila Fiola, aos 45+2 minutos, e os gauleses só conseguiram resgatar um ponto, aos 66, por Antoine Griezmann.

Na classificação do Grupo F, a França, que tinha batido a Alemanha (1-0), soma quatro pontos, contra três de Portugal, um da Hungria e nenhum dos germânicos, sendo que, pelas 18:00 locais (17:00 em Lisboa), portugueses e alemães defrontam-se em Munique.

