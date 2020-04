Caiaques Nelo anteciparam problemas e laboram "quase em pleno" A capacidade de antecipar problemas e de agir em conformidade tem valido à Nelo, o maior construtor mundial de caiaques de competição para a canoagem, estar a passar incólume pela pandemia da covid-19. desporto Lusa desporto/caiaques-nelo-anteciparam-problemas-e-laboram_5e8476019d64b9194adb17c8





"Estamos a trabalhar quase em pleno. Há um mês preparámo-nos bem para isto. Tenho uma equipa que conseguiu preparar convenientemente tudo, desde a segurança, higiene, proteção... ", disse à Lusa o empresário Manuel Ramos, o Nelo, que no Rio2016 viu os seus barcos conquistarem 27 das 35 medalhas em disputa na canoagem.

O português que nasceu em Angola e em 2017 investiu 10 milhões de euros numa nova fábrica em Vila do Conde falou em "prevenção" e explicou as medidas adotadas no projeto que tem no historial 93 pódios olímpicos e não equaciona qualquer despedimento com esta crise.