O primeiro censo do desporto foi lançado pelo Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ), órgão responsável pela gestão de todo o sistema desportivo em Cabo Verde, e vai ser realizado pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) cabo-verdiano.

O objetivo é ter um "levantamento de todos os dados estatísticos sobre o desporto em Cabo Verde e facilitar as tomadas de decisões de forma mais sustentada" neste setor.

"O projeto Censo do Desporto traduz-se numa pesquisa de inventariação de todos os dados sobre o desporto, a fim de munir os decisores de informações que permitam organizar, estruturar e definir uma metodologia de trabalho no setor desportivo nacional e, assim, caminhar rumo a um desporto cada vez mais evoluído, desenvolvido, inclusivo, competitivo e que contribui para o desenvolvimento do nosso país", segundo o IDJ.

O levantamento de dados será feito junto às organizações e instituições desportivas, bem como às infraestruturas desportivas, para conhecer a organização do sistema desportivo nacional, localizar e caracterizar as infraestruturas desportivas do país e conhecer os impactos organizacionais e financeiros da covid-19.

Também vão ser realizados inquéritos junto das famílias, para conhecer a procura e o consumo do desporto, os custos com atividades desportivas e os impactos da covid-19 na prática desportiva dos indivíduos.

A amostra será de 6.740 agregados familiares, a indivíduos de 6 ou mais anos, através de um questionário eletrónico, e os resultados deverão ser conhecidos no início do próximo ano.

Segundo o IDJ, no fim do censo o país pretende saber o número de indivíduos que praticam exercício físico/desporto, por sexo, idade e nacionalidade, a percentagem de indivíduos segundo as modalidades desportivas/exercício físico mais praticada e a percentagem de indivíduos satisfeitos e não satisfeitos com as infraestruturas.

Também pretende saber, entre outros objetivos, quais as modalidades e disciplinas desportivas mais procuradas e a percentagem de indivíduos de 15 a 30 anos segundo as modalidades desportivas com maior procura e a média de gasto corrente mensal dos praticantes de exercício físico/desporto com atividades desportivas em Cabo Verde.

Segundo o presidente do IDJ, Frederico Mbassa, o censo é o "maior projeto" da instituição neste momento, que vai permitir ao país planificar a evolução do seu desporto, que passa pela Carta Desportiva Nacional e que vai desembocar na Carta Desportiva Municipal, considerado um "instrumento extremamente importante".

Por sua vez, o ministro Adjunto do primeiro-ministro para Juventude e Desporto cabo-verdiano, Carlos Monteiro, o país está a dar um "passo enorme" com o lançamento do censo, que vai ter dados para elaborar a carta desportiva e, posteriormente, a conta satélite no desporto.

"Isso permite-nos trabalhar o desporto de uma forma científica, baseado em dados fiáveis que nos permitirão a cada passo garantir que será um passo sustentado", perspetivou o ministro, para quem tudo isso vai permitir melhorar a feitura de políticas públicas e definir melhor as necessidades financeiras e logísticas para o setor.

