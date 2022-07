Depois de na sexta-feira ter garantido o apuramento para o Mundial2023, ao vencer Angola (24--23) nos quartos de final da CAN, que lhe garantiu a estreia numas meias-finais da competição continental, Cabo Verde voltou a fazer história no andebol africano.

Nas meias-finais da 25.ª edição da CAN, a equipa treinada pelo sérvio Ljubomir Obradovic venceu Marrocos por 23--19, com o cabo-verdiano Leandro Semedo a ser o 'homem do jogo'.

Nesta que é a sua segunda presença consecutiva na CAN de andebol, Cabo Verde vai jogar a final, na segunda-feira, diante do vencedor da outra meia-final, entre Egito e Tunísia, que se defrontam hoje.

Os cabo-verdianos chegaram a esta fase da competição depois de conquistar o segundo lugar do grupo C, atrás da Tunísia, tendo vencido a Nigéria (35-29) e perdido com os tunisinos (24-30).

