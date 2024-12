"Vimos de um resultado positivo, mas sabemos que as equipas, após um jogo bom com um dos 'grandes', têm tendência a facilitarem. Precisamos continuar com o mesmo foco", disse hoje Bruno Pinheiro, que vem de um empate frente ao Sporting, na última jornada, que deu sequência a duas vitórias consecutivas.

O treinador dos barcelenses apontou que o objetivo da equipa, nesta fase, é amealhar o máximo de pontos possíveis, mesmo que isso signifique ter um futebol mais pragmático do que vistoso.

"Precisamos de continuar, quanto mais pontos, melhor, mas nunca deixei de acreditar que é jogando melhor que se consegue os resultados, mas o foco está na tranquilidade para podermos assumir os jogos", afirmou Bruno Pinheiro.

Sobre o Arouca, desvalorizou o facto de o adversário estar no último lugar, garantindo que a equipa está "em alerta".

"Não podemos acreditar que um bom ou mau momento do adversário seja definitivo, temos de estar sempre em alerta. A equipa do Arouca tem valor, basta ver as últimas temporadas. O Vasco [Seabra] chegou e creio que não teve tanto tempo quanto isso para trabalhar a equipa em pleno campeonato", analisou o técnico gilista.

Questionado se poderá promover novas mexidas no meio-campo, tal como fez na partida frente ao Sporting, Bruno Pinheiro não quis revelar, embora reconhecendo que é natural adaptar a equipa às características do jogo.

"Tentamos sempre adequar o que temos e o facto estar mais tempo com a equipa permite-me trabalhar e conhecer melhor os jogadores. Temos de dar continuidade ao que foi feito quer taticamente quer com os jogadores. Quanto ao 'onze', as coisas vão funcionando mexendo o mínimo possível", disse o treinador.

O Gil Vicente, 10.º classificado, com 17 pontos, joga esta sexta-feira com o Arouca, 18.º, com 11 pontos, numa partida agendada para as 20:15, que terá arbitragem de de Cláudio Pereira, de Associação de Futebol de Aveiro.

