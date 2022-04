Magalhães concluiu as três provas especiais de classificação com o tempo de 14.24,2 minutos, deixando o segundo classificado, o irlandês Josh McErlean (Hyundai i20), a 0,8 segundos, com Armindo Araújo (Skoda Fabia) em terceiro, a 1,6 segundos do líder.

O campeão nacional, Ricardo Teodósio (Skoda Fábia), é quinto classificado, a apenas cinco segundos do comandante.

Bruno Magalhães chegou à liderança na super-especial disputada em Marco de Canaveses, destronando o irlandês Josh McErlean, que liderava após os dois primeiros troços cronometrados.

A prova decide-se no sábado, com mais 83,62 quilómetros cronometrados por disputar, divididos por seis classificativas.

