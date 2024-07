Marta, de 38 anos, foi punida com o cartão vermelho direto em período de compensação da primeira parte, aos 45+5 minutos, devido a uma falta perigosa sobre a capitã espanhola, Olga Carmona, numa altura em que o encontro da terceira e última jornada do Grupo C estava empatado 0-0.

A veterana jogadora, que disputa pela sexta vez os Jogos Olímpicos e integrou a seleção brasileira que conquistou a medalha de prata em Atenas2004 e Pequim2008 (derrotas nas finais com os Estados Unidos), abandonou em lágrimas o relvado do estádio, na cidade francesa de Bordéus.

Designada melhor futebolista mundial por seis vezes, entre 2006 e 2010 e em 2018, Marta pode ter terminado da pior forma a carreira internacional, uma vez que o Brasil concluiu a primeira fase no terceiro lugar do grupo, atrás da Espanha, atual campeã do mundo, e do Japão.

Apenas se apuram para os quartos de final os dois melhores terceiros classificados dos três grupos do torneio olímpico de futebol feminino e a seleção brasileira, apesar de estar em posição de qualificação, pode terminar como o pior terceiro posicionado.

