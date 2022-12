Brasil vence Coreia do Sul e encontra Croácia nos 'quartos'

O pentacampeão Brasil qualificou-se hoje para os quartos de final do Mundial de futebol de 2022, ao vencer a Coreia do Sul, de Paulo Bento, por 4-1, no sexto jogo dos 'oitavos', no Estádio 974, em Doha.