A formação 'canarinha', com o portista Wendell no 'onze', esteve a vencer, graças a um tento de Raphinha, aos 12 minutos, mas, aos 45+2, Daniel Muñoz restabeleceu a igualdade, que perdurou até final, dando aos 'cafeteros' o triunfo no Grupo D.

Os colombianos, que falharam o 11.º triunfo seguido, mas somaram o 26.º jogo sem perder, fecharam o agrupamento com sete pontos, contra cinco dos brasileiros. A Costa Rica venceu por 2-1 o Paraguai, que perdeu os três jogos, mas caiu, com quatro.

Nos quartos de final, a Colômbia vai medir forças com o Panamá, enquanto o Brasil jogará com o Uruguai - que ganhou todos os jogos do Grupo C -, num duelo que promete, marcado para sábado.

No Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, as duas equipas apresentaram cada qual uma novidade, com Rafinha, ex-Vitória de Guimarães e Sporting, a regressar no Brasil, em vez de Savinho, e Devier Machado a substituir Mojica, na Colômbia.

O encontro começou, praticamente, com Vinicius Júnior a 'excluir-se' dos 'quartos', ao ser 'amarelado' por uma falta despropositada sobre o ex-portista James Rodríguez, que, na marcação do respetivo livre, aos oito minutos, atirou à barra.

A primeira ameaça do Brasil aconteceu aos 10 minutos, por Bruno Guimarães, e a segunda acabou em golo, aos 12: após uma falta desnecessária de James sobre João Gomes, Raphinha marcou de forma exemplar o livre direto, ao ângulo superior esquerdo.

Em desvantagem, a Colômbia assumiu o comando e criou várias hipóteses para empatar, por James, aos 16 e 34, e o ex-postista Luis Díaz, aos 45+2, depois de um mau passe de Allisson, que acabou por emendar o erro.

Ainda no minuto 45+2, a Colômbia conseguiu mesmo chegar à igualdade, com James, em esforço, a colocar no meio, à entrada da área, em Córdoba, para este isolar na direita Daniel Muñoz, que não perdoou à saída de Alisson.

Na segunda parte, esperava-se a reação do Brasil, mas quem dominou foram os 'cafeteros', que, na parte final, tiveram duas boas ocasiões para vencer, desperdiçadas, ambas aos 84 minutos, pelos suplentes Carrascal e Borré, este de forma escandalosa.

Já nos descontos, aos 90+5 minutos, a Colômbia ainda apanhou um susto, mas Camilo Vargas estava no sítio certo e parou o remate de Andreas Pereira.

Em Austin, no Texas, no Q2 Stadium, o jogo arrancou com dois golos da Costa Rica, que se adiantou aos três minutos, por Francisco Calvo, de cabeça, após centro de Mora, e aumentou a vantagem aos sete, por Josimar Alcocer, de fora da área.

O Paraguai acusou os dois 'socos' e demorou a reagir, mas, aos poucos, foi ripostando e, já na segunda parte, aos 55 minutos, logrou o empate, por Ruben Sosa, servido por Mathías Villasanti.

Até ao final, os sul-americanos tentaram tudo para, pelo menos, saírem com um ponto da Copa América, mas não conseguiram, sendo que, aos 90+4, Ángel Romero teve uma grande oportunidade, só que foi contrariado por uma magnífica defesa de Patrick Sequeira.

PFO // PFO

Lusa/Fim