Imediatamente a seguir a Portugal ter garantido o título no feminino, impondo-se ao Brasil no desempate por penáltis, o conjunto 'canarinho' esteve sempre a perder, por 2-0, 3-2 e 4-3, empatando 4-4 a 1.43 minutos do fim, com golo de Murilo Ziller, que levou o desafio para tempo extra.

No prolongamento, Eduardo dos Santos e Vinicius Lazzaretti marcaram para o conjunto sul-americano, garantindo o 6-4 final contra a equipa que tinha afastado Portugal da final, através do desempate por penáltis.

A formação das 'quinas' assegurou o terceiro posto, ao bater a República Checa por 5-3.

No feminino, Portugal perdia ao intervalo 5-1 com o Brasil, mas operou a reviravolta, empatando 5-5 no fim do tempo regulamentar com dois tentos no último minuto, o derradeiro a um segundo do apito final: sem golos no prolongamento, no desempate por penáltis, Ana Pinto tornou-se a heroína, ao defender o último remate, de Mayara Almeida (5-4).

RBA // VR

Lusa/Fim