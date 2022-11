No reduto do campeão de 2021, o suplente Victor Sá, aos 75 minutos, e o ex-benfiquista Tiquinho Soares, aos 84, apontaram os tentos do conjunto do Rio de Janeiro.

Cumpridas 36 de 38 jornadas, o Botafogo soma 50 pontos, mantendo-se na corrida ao sexto posto, presentemente ocupado pelo Athletico Paranaense, com 54, seguido do América Mineiro e do Atlético Mineiro, ambos com 52, e do São Paulo, com 51.

O Brasileirão é liderado pelo Palmeiras, de Abel Ferreira, que já assegurou a conquista do título, somando mais 11 pontos do que o Internacional, segundo colocado.

