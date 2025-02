O terceiro reforço do clube, adversário dos 'leões' no play-off da 'Champions', é um médio de 21 anos que foi já internacional sub-20 por Inglaterra, que este ano tinha pouco espaço nos 'blues', com apenas cinco jogos realizados.

Segundo o emblema alemão, 11.º classificado na Liga alemã e a procurar recuperar terreno sob o comando do novo treinador, Niko Kovac, contratado no fim de janeiro, o negócio contempla uma opção de compra para lá do verão.

"É muito entusiasmante para mim, estou verdadeiramente honrado de fazer parte deste grande clube. Mal posso esperar para jogar em frente aos nossos adeptos e ser bem sucedido", declarou o jogador, citado em comunicado.

O médio que começou a carreira no Aston Villa, antes de se mudar para o Chelsea, junta-se ao sueco Daniel Svensson e ao guarda-redes Diant Ramaj (entretanto emprestado ao Copenhaga) na lista de contratações hoje anunciadas pelo Dortmund.

SIF // JP

Lusa/Fim