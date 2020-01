Borussia Dortmund anuncia acordo com a Juventus para empréstimo de Emre Can O Borussia Dortmund anunciou hoje que chegou a acordo com a Juventus para o empréstimo do futebolista alemão de ascendência turca Emre Can até final da temporada. desporto Lusa desporto/borussia-dortmund-anuncia-acordo-com-a_5e347af6ee210512b2c7c715





O clube alemão não divulgou os valores envolvidos no negócio, mas a Juventus revelou a existência de uma cláusula de compra obrigatória no valor de 25 milhões de euros.

Na sua carreira, Can, que já envergou a camisola da 'mannschaft' por 25 vezes, representou o Bayern de Munique, onde fez a formação, o Bayer Leverkusen, o Liverpool e a Juventus, regressando agora ao seu país para jogar ao lado do internacional português Raphael Guerreiro, no Borussia Dortmund.

Emre Can nunca foi uma aposta do treinador da Juventus, Maurizio Sarri, razão pela qual foi muito pouco utilizado no decorrer da presente época.

