"Foi uma conquista difícil, de muito trabalho, muito querer, muita ambição. [Os jogadores] Tinham todo o direito de festejar e fizeram-no muito bem. A partir do momento em que começámos a treinar, eles estão ligados", comentou o técnico, em conferência de imprensa, em Alcochete.

Os 'leões' sagraram-se bicampeões nacionais de futebol no sábado, após vencerem o Vitória de Guimarães, no Estádio José Alvalade, por 2-0, e festejaram no Marquês de Pombal, em Lisboa, pela madrugada adentro.

A equipa de Rui Borges só voltou ao trabalho na quarta-feira, num treino de reconhecimento do relvado do Estádio Nacional, em Oeiras, onde vai disputar a final da Taça, mas o treinador garantiu que "não é preciso muito" para motivar os seus jogadores para conquistarem mais um troféu.

"Não pode haver maior motivação do que voltar a entrar na história do clube. Não só pelo bicampeonato, mas também pela dobradinha, que já foge há muitos anos [23], e para acrescentar a 18.ª Taça de Portugal à história do Sporting", resumiu.

Sobre o encontro com o Benfica, adversário com o qual disputou o campeonato até à última jornada, e para o qual perdeu, este ano, a final da Taça da Liga, em janeiro, Borges considerou que será um jogo de "50/50" entre "as duas melhores equipas do campeonato".

"É um jogo entre duas equipas que se conhecem bem, por mais que mudem uma nuance ou outra, em termos estratégicos, em termos coletivos e individuais, o que leva a que o jogo seja mais competitivo e, depois, vai resolver-se em pormenores de inspiração individual", antecipou o técnico dos 'verdes e brancos'.

Também por isso, Borges assegurou que ainda não decidiu a equipa titular para a final e que essa indecisão não está relacionada apenas com a utilização do defesa central Diomande, que "está em dúvida até à hora do jogo".

Por outro lado, reconheceu que "é um sonho" disputar a final da Taça de Portugal, no Jamor, "por toda a sua envolvência", e aproveitou para deixar "um apelo ao fair-play dos adeptos" de ambas as equipas.

"Que saibam estar, que torçam por quem têm de torcer, que se respeitem, que se divirtam e aproveitem ao máximo a festa da Taça. E que, no fim, ganhe o Sporting e que seja lembrado como um grande jogo e com uma festa muito bonita", apelou.

O Sporting defronta o Benfica no domingo, na final da Taça de Portugal em futebol, com início previsto para as 17:15, no Estádio Nacional, em Oeiras, e arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.

A equipa orientada por Rui Borges procura juntar a prova 'rainha' do futebol português ao título de campeão nacional conquistado no sábado para conseguir a dobradinha que escapa aos 'leões' desde 2002.

Para chegar à final da Taça de Portugal, os bicampeões nacionais deixaram pelo caminho o Portimonense (2-1, fora), da II Liga, o Amarante (6-0, casa), da Liga 3, o Santa Clara (2-1, após prolongamento, casa), o Gil Vicente (1-0, casa), e o Rio Ave (2-0 em casa e 2-1 fora), os últimos três do principal escalão competitivo nacional.

O Benfica, recordista de triunfos na competição, com 26 troféus conquistados, cumpre a sua 39.ª presença no jogo decisivo, frente ao Sporting, que disputa a final pela 31.ª vez, em busca do seu 18.º título.

Esta vai ser a oitava final entre Benfica e Sporting, a primeira desde o trágico embate marcado pela morte de um sportinguista atingido por um 'very light' disparado por um adepto 'encarnado', em 1995/96.

