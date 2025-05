"Este é também um repto que deixamos a Luís Montenegro: não vá atrás dos populismos antidemocráticos, fale com os democratas, com as pessoas que querem construir e colaborar na Assembleia da República. Porque o pior serviço que podemos fazer a quem está lá em casa é, precisamente, ir atrás de uma agenda que só quer degradar as instituições e a confiança das pessoas no parlamento, no Governo", argumentou Inês de Sousa Real.

A dirigente do PAN disse esperar que, "desta vez, Luís Montenegro e o governo da AD esteja mais disponível para o diálogo, o que não aconteceu, lamentavelmente, na anterior legislatura".

Para Inês de Sousa Real, esse "é um esforço conjunto de todos e todas e o PAN não vai faltar aos portugueses para garantir, não só estabilidade, mas também para garantir que as suas preocupações avançam e os seus problemas são resolvidos", num diálogo em que quer ser incluído.

"Apesar de termos uma deputada apenas [a própria Inês de Sousa Real, que foi reeleita e mantém o lugar na Assembleia da República] temos sido sempre construtivos e trabalhado sempre em prol das causas que representamos no parlamento", advogou.

Em declarações aos jornalistas à margem da reunião da comissão política nacional do PAN, que decorreu em Coimbra, na Escola Superior Agrária, para análise dos resultados eleitorais e definição de estratégias para o futuro, Inês de Sousa Real frisou o partido vai apresentar, no inicio da legislatura, o "Compromisso Violeta", a sua proposta para combater a violência doméstica e a violência contra as mulheres, continuar a defender que a saúde animal "não fica para trás" através de medidas com a descida do IVA, para aliviar o custo mensal que as pessoas têm com os seus animais de estimação ou, nos temas climáticos, a defesa da independência energética de Portugal "e apostarmos mais em transportes públicos e qualidade de vida para as pessoas".

"Neste momento, o que o país precisa é de soluções. O país não precisa de grandes debates como agora estamos a ver em torno da Constituição. O que as pessoas querem é ver a sua qualidade de vida melhorada e o PAN cá estará, e temos a certeza e a confiança que, num ciclo político normal, iremos não só voltar a crescer como também continuar a fazer a diferença, dentro do Parlamento, e já muito em breve, também, nas autárquicas e no poder local", enfatizou Inês de Sousa Real.

JLS // JPS

Lusa/Fim