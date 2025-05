"Esta temporada de terra batida tem sido bastante positiva. Apesar de não ter feito nenhum resultado incrível, foi bom ter conseguido ganhar vários encontros ao longo dos vários torneios de terra. Todos em condições diferentes, o que me traz alguma confiança", explica o português à Lusa.

Nuno Borges, número 41 do mundo, atingiu este ano, no pó de tijolo, os quartos de final no ATP 250 de Marraquexe e no challenger 175 do Estoril, a terceira ronda no Masters 1.000 de Monte Carlo, onde foi travado pelo tricampeão Stefanos Tsitsipas, e a segunda eliminatória no Masters 1.000 de Madrid, antes de ser eliminado na estreia em Roma e esta semana na segunda ronda no ATP 250 de Genebra.

Pela quarta vez na carreira, o tenista maiato, de 28 anos, vai disputar o quadro principal do segundo torneio do Grand Slam da época na capital francesa, onde regista como melhor resultado a segunda eliminatória, em 2023.

"Cada ano que passa tento otimizar mais ainda a minha vivência aqui em Paris de maneira a ter a melhor performance possível. Este ano vou tentar aprender com os erros dos anos passados e melhorar nesse aspeto. Tenho-me sentido bem fisicamente e isso tem sido importante para esta consistência", defende o maiato.

O primeiro adversário de Borges será o 'qualifier' francês Kyrian Jacquet (151.º ATP), jovem de 24 anos que só tem um encontro disputado num quadro principal de um torneio ATP, no Open dos Estados Unidos, em 2024, e que defrontou o português no ITF de Majadahonda, em Madrid, em 2021.

"Joguei contra ele há muito tempo e não me recordo de quase nada. Sei quem é, mas não como joga. Vou tentar averiguar um pouco, mas não vai mudar muito o meu plano. Manter o meu jogo agressivo e à procura de fazer o meu jogo. Jogar contra um francês, em Roland Garros, vai ser um desafio interessante, pode ser que jogue num estádio, quem sabe", avançou.

Nuno Borges inicia a sua participação na 124.ª edição de Roland Garros no domingo, primeiro dia da prova, assim como o compatriota Jaime Faria (115.º ATP), que defrontará o norte-americano Jenson Brooksby (165.º ATP), campeão do ATP 250 de Houston e antigo 33 do mundo.

Henrique Rocha (201.º ATP), depois de ultrapassar as três rondas da fase de qualificação para garantir a estreia num quadro principal de um torneio do Grand Slam, só volta aos 'courts' de pó de tijolo na terça-feira, dia em que terá pela frente o georgiano Nikoloz Basilashvili (132.º ATP), detentor de cinco títulos ATP e antigo 'top 20' do mundo.

SRYS // FPA

Lusa/Fim