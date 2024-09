"A história continua. O FC Barcelona chegou a acordo para que a detentora da Bola de Ouro, Aitana Bonmatí, permaneça no clube até 30 de junho de 2028", adianta o FC Barcelona, num comunicado publicado no seu sítio oficial na Internet.

O 'Barç'a acrescenta que a renovação com Aitana Bonmati, que terminava contrato no final da época e que a colocava na mira de alguns emblemas, entre os quais o Chelsea, "demonstra a confiança que o clube deposita numa jogadora que chegou com apenas 13 anos, em 2011".

De acordo com vários meios de comunicação social desportivos espanhóis, a renovação do contrato de Aitana Bonmati, de 26 anos, com o clube catalão até 2028, deverá fazer da médio espanhola a jogadora mais bem paga do mundo.

Bonmati afirmou-se como a nova estrela do futebol feminino, conquistando 23 títulos, entre os quais três Ligas dos Campeões e cinco Ligas espanholas, com o FC Barcelona, o seu clube formador, além de um Mundial e uma Liga das Nações.

