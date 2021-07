Boca Juniors é eliminado na Libertadores e termina na esquadra de Belo Horizonte

A comitiva do Boca Juniors terminou a noite de terça-feira na esquadra de polícia, após incidentes no fim do jogo com o Atlético Mineiro, em que os argentinos foram eliminados na Taça Libertadores de futebol, em Belo Horizonte.