No Estádio Olímpico de Roma, a 'Samp' colocou-se em vantagem com um golo de Manolo Gabbiadini, logo aos 11 minutos, com a resposta dos 'gialorossi' a surgir aos 31, mas o golo de Veretout viria a ser anulado pela videoárbitro, por mão na bola.

No segundo tempo, o ponta de lança bósnio Edin Dzeko operou a reviravolta com um 'bis' (64 e 85) e manteve a Roma isolada no quinto posto, com 48 pontos, e com esperanças de atingir o último lugar de acesso à 'Champions', ocupado pela Atalanta, que hoje também conseguiu uma 'cambalhota' surpreendente frente à segunda colocada Lazio, que está a quatro pontos da líder Juventus (66).

Um autogolo de Marten de Roon (aos cinco minutos) e um golo de Milinkovic-Savic (11) deixaram o conjunto 'laziale' demasiado confortável em Bérgamo e sem capacidade para contrariar o poderio ofensivo do melhor ataque da Serie A (77 golos).

O alemão Robin Gosens (38), o ucraniano Ruslan Malinovsky (66) e o argentino Jose Palomino (80) asseguraram os três pontos para a equipa da casa, que passa a somar 54.

No primeiro desafio do dia, o Inter de Milão fracassou em casa perante o Sassuolo, ao ceder um empate a três golos, que, ainda assim, não coloca em causa o terceiro posto, mantendo os 58 pontos. Já os visitantes seguem em 12.º lugar, com 33.

Francesco Caputo, aos quatro minutos, Domenico Berardi (81), na conversão de uma grande penalidade, e Magnani (89) anotaram os tentos do Sassuolo, enquanto o belga Romelu Lukaku (41), de penálti, Cristiano Biraghi (45+1) e o espanhol Borja Valero (86) marcaram para os 'nerazzurri', que terminaram o jogo com menos um elemento, face à expulsão do eslovaco Milan Skriniar (90+3).

