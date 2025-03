No Centro Desportos e Congresso de Matosinhos, os 'encarnados', que sucedem ao Sporting no palmarés da competição, impuseram-se pelos parciais de 25-22, 27-25 e 25-19.

O Benfica lidera destacado o palmarés de vencedores da Taça de Portugal, com 21 títulos, seguido do Sporting de Espinho, segundo, com 12, numa tabela em que o Leixões é quinto, com cinco, em igualdade com o Sporting.

