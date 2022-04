Os benfiquistas Frank Gaines, com 18 pontos, foi o melhor marcador do encontro. Do lado do FC Porto o destaque foi para Jonathan Arledge, com 13.

Os 'dragões' entraram melhor no jogo e aos cinco minutos venciam por claros 11-2, o que obrigou o treinador do Benfica, Norberto Alves, a pedir uma pausa técnica para corrigir as falhas.

Em boa hora o fez já que na resposta, e com os dois 'triplos' de Frank Gaines, os 'encarnados' encostaram-se ao FC Porto e chegaram à condição de vencedores com o lançamento de Makram Romdhane, a um minuto do final do primeiro quarto (17-15), mas o 'triplo' de Charlon Kloof recolocou os azuis e brancos a vencer no último segundo (20-19).

Num duelo entre Benfica e FC Porto não estão apenas os pontos em disputa, mas, sobretudo, a honra e o orgulho das duas equipas. Neste jogo do 'gato e do rato', onde tanto Norberto Alves, como Moncho López, esgrimiam argumentos táticos, o FC Porto foi liderando o marcador até que Ivan Almeida fez o 36-34, a 26 segundos do intervalo, tendo Aaron Brussard ampliado para 38-34, antes do apito, de lance livre depois de uma falta de Miguel Correia.

A diferença pontual não permitia a nenhuma das equipas considerar o jogo ganho ou perdido, pelo que o braço de ferro foi-se mantendo. Mas vários erros seguidos por parte do FC Porto fizeram o Benfica distanciar-se no marcador e ficar com 11 pontos de vantagem (53-42), com o 'triplo' de Travis Munnings, aos 27 minutos, tendo os comandados de Norberto Alves chegado ao final do terceiro quarto a vencer por 59-45.

Com o parcial anterior de 22-11, cabia ao FC Porto ter de arregaçar as mangas e mostrar se quer ou não lutar pelo título nacional, troféu que lhe foge desde 2015/16, mas não o conseguiu fazer.

Embora o Benfica tenha até sido mais permissivo defensivamente que no 'quarto' anterior, beneficiou da almofada de 14 pontos de vantagem para ir gerindo, que não só manteve, como ampliou para 16. Tendo vencido o jogo por 79-63.

Jogo no Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, em Lisboa

Benfica -- FC Porto, 79-63.

Ao intervalo: 38-34.

Sob a arbitragem de Fernando Rocha, José Abreu e Bruno Maciel, as equipas alinharam e marcaram:

- Benfica (79): Frank Gaines (18), Aaron Broussard (12), Makram Romdhane (15), Wendell Lewis (4) e Ivan Almeida (9). Jogaram ainda: Travis Munnings (5), José Silva (2), José Barbosa (1), João 'Betinho' Gomes (11) e Arnette Hallman (2).

Treinador: Norberto Alves.

- FC Porto (63): Rashard Odomes (9), Francisco Amarante (6), Miguel Queiroz (6), Michael Morrison (10) e Charlon Kloof (9). Jogaram ainda: Vladyslav Voytoso (4), Bradley Tinsley (2), João Soares (4), Jonathan Arledge (13) e Miguel Correia.

Treinador: Moncho López.

Marcha do marcador: 19-20 (10 minutos), 38-34 (intervalo), 59-45 (30 minutos) e 79-63 (resultado final).

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.

CYP // AJO

Lusa/Fim.