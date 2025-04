No Estádio do Dragão, no Porto, os 'encarnados', que somaram a nona vitória seguida na prova, adiantaram-se no marcador logo no primeiro minuto, com um golo do avançado grego Pavlidis, que completou o 'hat-trick' com golos aos 43 e 69, o primeiro de um jogador do Benfica em casa do FC Porto.

Otamendi, aos 90+4, marcou o outro tento do Benfica, enquanto Samu, aos 81, anotou o golo dos 'dragões'.

Com este triunfo, o Benfica lidera a I Liga com 68 pontos, mais três do que o Sporting, que apenas joga na segunda-feira, na receção ao Sporting de Braga, que é quarto com 56, os mesmos do FC Porto, terceiro, e que sofreu hoje a primeira derrota do campeonato no seu terreno.

AJO // AJO

Lusa/fim