Depois da vitória na partida da primeira mão por 3-1 fora, o Benfica voltou a vencer o Estoril, líder da II Liga, com o jovem Gonçalo Ramos, aos 43 minutos, a marcar o primeiro e o alemão Luca Waldschmidt, aos 90, a ampliar a vantagem na partida disputada no estádio da Luz.

O Benfica, que vai marcar presença na 38.ª final da Taça da sua história, é o clube com mais troféus conquistados, com 26 títulos e 11 finais, defrontando na final o Sporting de Braga, que ultrapassou o FC Porto, detentor do troféu, na outra meia-final. Os 'arsenalistas' já venceram a Taça de Portugal por duas vezes.

AJO // AJO

Lusa/Fim