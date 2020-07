O Benfica adiantou-se no marcador aos quatro minutos, com um golo de Rafa, com Pizzi, aos 52 de grande penalidade, e o estreante Gonçalo Ramos, aos 87 e 90+3, a apontarem os outros tentos dos 'encarnados'.

Com esta vitória, o Benfica está em segundo lugar, com 74 pontos, enquanto o já despromovido Desportivo das Aves, que depois de muitas dúvidas acabou por marcar presença na partida, é 18.º e último com 17 pontos.

AJO // AJO

Lusa/Fim