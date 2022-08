Em Leiria, casa 'emprestada' do Casa Pia, o avançado Gonçalo Ramos marcou o golo do triunfo dos 'encarnados' aos 58 minutos, assegurando os três pontos e a quarta vitória da época, depois do triunfo frente ao Arouca, na primeira jornada do campeonato, e nas duas mãos da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com os dinamarqueses do Midtjylland.

Com este triunfo, o Benfica, que acabou hoje reduzido a 10 devido a expulsão de Otamendi já nos descontos, está provisoriamente isolado na frente do campeonato com seis pontos, enquanto o Casa Pia, que regressou esta época ao escalão máximo do futebol português, soma um ponto e continua sem vencer.

