Em Leiria, a formação comandada por Bruno Lage marcou por intermédio do argentino Di Maria, aos 27 e 37 minutos, e do espanhol Carreras, aos 28, num jogo em que os bracarenses, atuais detentores do troféu, terminaram reduzidos a 10 elementos por expulsão de Jónatas Noro, aos 78, cinco minutos depois de ter entrado em campo.

O Benfica, recordista de vitórias com sete cetros, venceu a Taça da Liga pela última vez em 2015/16 e vai marcar presença na final pela nona vez, enfrentando no jogo que decide o título o Sporting, que já conquistou a prova por quatro vezes, a mais recente em 2021/22, e que vai estar na oitava final.

