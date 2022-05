Iuri Moreira (87 e 89 minutos) e Franculino Djú (90+6) marcaram os golos dos 'encarnados', que terminaram a prova com os mesmos 33 pontos do FC Porto (6-0 ao Estoril Praia), mas vantagem na diferença total de golos (35-14 contra 29-9).

No 'ranking' da prova, o Benfica, que tinha vencido pela última vez em 2017/18, passou a contar 25 troféus, mais dois do que o FC Porto, detentor do título desde 2018/19, já que não tinha havia campeão em 2019/20 e 2020/21, devido à pandemia da covid-19.

