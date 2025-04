Benfica queixa-se da arbitragem em "posição oficial" publicada no site do clube

Lisboa, 13 abr 2025 (Lusa) -- O Benfica queixou-se hoje das arbitragens na 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, numa "posição oficial" publicada no sítio do clube, depois do empate caseiro a dois golos com o Arouca.