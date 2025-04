A nigeriana Christy Ucheibe, aos 29 minutos, a espanhola Cristina Martín-Prieto, aos 42, com o seu 18.º tento na prova, e Beatriz Cameirão, aos 76, selaram o triunfo do 'onze' de Filipa Patão, que repete 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24.

A duas jornadas do fim, e com seis pontos em disputa, o Benfica passou a somar 56, mais oito do que o Sporting, segundo classificado.

Com o quinto cetro, a formação 'encarnada', que na edição 2024/25 soma 18 vitórias e dois empates, reforçou o terceiro lugar no 'ranking' de campeões, seguindo ainda longe dos dois primeiros, o 1.º de Dezembro, que soma 12, e o Boavista, com 11.

PFO // PFO

Lusa/Fim