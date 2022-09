Rafa (28 minutos), Gonçalo Ramos (47 e 64), David Neres (82) e Draxler (88) marcaram os golos dos 'encarnados', que, com a sétima vitória no campeonato, passam a ter 21 pontos e lideram com mais cinco do que o FC Porto e do que o Sporting de Braga, que tem menos um jogo.

O Marítimo continua sem pontuar nesta edição da I Liga e segue no 18.º e último lugar.

